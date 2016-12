POL-MA: Mühlhausen: Täter flüchtet bei Rückkehr einer Familienangehörigen - Einbruch in der Adenauerstraße

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Über die aufgehebelte Terrassentüre eines Anwesens in der Adenauerstraße verschafften sich am Mittwoch bislang nicht ermittelte Täter Zugang und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse nach Brauchbarem. Wie die ersten Feststellungen ergaben, fiel dem Einbrecher Bargeld und (Mode-)Schmuck in bislang nicht bekannter Höhe in die Hände. Kurz nachdem eine Familienangehörige gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, nahm sie das Zuschlagen der Haustüre wahr. Offenbar wurde der Einbrecher bei seinem Vorhaben gestört und verließ fluchtartig das Objekt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die im Laufe des Mittwoch - zwischen 9 und 19.30 Uhr - verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell