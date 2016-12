POL-MA: Hockenheim: Einbruch in der Heinrich-Böll-Straße - Täter flüchteten

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Geschädigte eines Anwesens in der Heinrich-Böll-Straße nahm in der Nacht zum Donnerstag kurz nach 1 Uhr Geräusche aus ihrer Küche wahr, schrie laut auf und schickte ihre beiden Hunde in den unteren Wohnungsbereich. Die Einbrecher, die zu diesem Zeitpunkt die Terrassentüre bereits brachial geöffnet hatten, ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Haus gestohlen. Sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung nach den Wohnungseinbrechern ein. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Anwohner, die gegen 1.20 Uhr Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

