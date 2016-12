POL-MA: Mannheim: Sieben Autos bei Einbruch beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in den Stadtteilen Innenstadt und Jungbusch in sieben Autos eingebrochen. Die Täter gelangten jeweils durch das Einschlagen einer Autoscheibe ins Innere des Fahrzeuges.

Aus einem Opel im Quadart K3, 1 und aus einem Lancia in der Hafenstraße wurde jeweils ein mobiles Navigationsgerät entwendet.

Im Quadrat I6, 12 wurde aus einem Fiat eine Porsche-Design Mütze im Wert von ca. 40 Euro gestohlen. Eine Tasche mit Dokumenten und Schlüsseln wurden in der Werftstraße aus einem Ford und im Quadrat B5, 10 ein MP3-Player aus einem VW gestohlen.

Bei den Einbrüchen in einen Porsche im Quadrat F7 und in einen VW in K4, 15 wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Es wird daher nicht ausgeschlossen, dass die Täter bei der Tat gestört wurden.

Der Diebstahlschaden beläuft sich insgesamt auf rund 500,- Euro. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ob zwischen den Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621/12580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell