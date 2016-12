POL-MA: Eberbach: 47-Jähriger beim Bahnhof beraubt - Wer hat Trio gesehen und kann Hinweise geben

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr begab sich ein 47-jähriger Mann aus Hirschhorn in den Toilettenbereich beim Eberbacher Bahnhof, als er plötzlich einen Unbekannten wahrnahm, der die Herausgabe eines Geldbeutels forderte. Nachdruck verlieh der Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand in der Hand. Derart geschockt händigte der 47-Jährige seinen Geldbeutel aus, in dem sich Bargeld von mehreren hundert Euro befanden. Der Täter, der nach Angaben des Geschädigten in Begleitung zweier Mittäter war, flüchtete sogleich. Das Trio rannte in Richtung Neckar. Er beschrieb den Haupttäter wie folgt: Ca. 30 Jahre alt, südeuropäisches Aussehen, ca. 180 - 185 cm groß, sportlich/kräftige Figur, schwarze Bomberjacke, schwarze Hose, schwarze Wollmütze, die tief in die Stirn gezogen war. Die Mittäter waren ebenfalls dunkel gekleidet und dürften im selben Alter gewesen sein. Der Haupttäter sprach in gebrochenem Deutsch. Passanten, die gegen 23 Uhr auf das Trio im Bereich des Bahnhofsvorplatzes aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell