POL-MA: Mannheim: Schulhauseinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In eine Schule im Neckarauer Waldweg brachen in der Nacht zum Donnerstag bislang nicht ermittelte Täter brachial ein. Mit einem Stein warfen die Einbrecher zunächst eine Scheibe ein und entriegelten dann das Fenster, bevor im Schulgebäude diverse Zimmer u.a. auch der Computerraum durchsucht wurden. Ob hieraus Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch an einem Essenmarkenautomaten im Foyer der Schule machten sich die Täter zu schaffen. Bisherigen Ermittlungen zufolge stahlen die Unbekannten aus dem Büro Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden schlägt jedoch mit einigen tausend Euro zu Buche. Sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs rückten mehrere Streifenbesatzungen, auch mit Unterstützung der Polizeihundeführer, aus. Die Unbekannten hatten sich bereits entfernt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich umgehend mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell