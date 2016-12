POL-MA: Mannheim: Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von 10.000 Euro bei Unfall - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch um 16.50 Uhr in der Bismarckstraße, direkt vor dem Polizeipräsidium, ereignete, sucht die Polizei. Eine 45-jährige Mercedesfahrerin war aus Richtung Schloss kommend nach links in die L-Quadrate abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, dessen 17-jähriger Fahrer - Teilnahme am begleiteten Fahren - vom Hauptbahnhof in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurde die 45-Jährige ebenso leicht verletzt wie die Beifahrerin im Audi, die zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Beide Beteiligte gaben gegenüber der Polizei an, bei "Grünlicht" der Apel gefahren zu sein. An den beiden Autos entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

