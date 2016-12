POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Randalierer landet in der Zelle

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Mittwoch um 19:50 rief das Personal eines Drogeriemarktes in den P-Quadraten die Polizei zu Hilfe, da ein Kunde aus bisher nicht bekannten Gründen im Markt randalierte. Als die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ihn einer Kontrolle unterzog, zeigte er sich auch hier uneinsichtig und aggressiv, indem er die Beamten bedrohte, beleidigte und versuchte diese zu schlagen. Mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde der 31-Jährige dann in Handschellen auf die Wache gebracht. Nachdem er zunächst noch versuchte hatte, den Streifenwagen durch Tritte zu beschädigen, zeigte eine Überprüfung im Revier dann, dass der Mann 0,7 Promille aufwies. Er musste nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch noch in der Zelle bleiben, bis er sich beruhigt hatte und wieder nüchtern war. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

