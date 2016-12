POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in zwei Kindergärten - Zeugen gesucht

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang Unbekannte in zwei Kindergärten in der Hans-Thoma-Straße und in der Keplerstraße ein. In beiden Fällen überstiegen die Täter den Außenzaun und öffneten dann gewaltsam ein Fenster auf der Gebäuderückseite. Aus dem Kindergarten in der Hans-Thoma-Straße entwendeten sie mehrere elektronische Geräte und ein wenig Bargeld, insgesamt in einem Wert von etwa 2.000 Euro. Auch der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf diese Summe. In der Keplerstraße wurde eine Spiegelreflexkamera inklusive Zubehör gestohlen, die Beute hatte einen geschätzten Wert von 1.200 Euro, der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Beamten vom Polizeirevier Schwetzingen haben die Ermittlungen aufgenommen, sie ersuchen Zeugen, sich unter 06202 / 288 - 0 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell