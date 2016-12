POL-MA: Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Brand im Dachgeschoss

Mannheim (ots) - Ein Fahrnis- und Gebäudeschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, aber glücklicherweise keine Verletzten, war nach einem Dachgeschossbrand in Hockenheim, in der Werner-Heisenberg-Straße, abschließend festzustellen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach am 21.12.16, um 21.40 Uhr, in einem Zimmer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses ein Brand aus. Der 34-jährige Wohnungsinhaber versuchte noch nach Brandfeststellung das Feuer mittels eines Feuerlöschers zu bekämpfen, was aber aussichtslos war. Er flüchtete mit seiner Frau und den beiden Kindern (4 und 7 Jahre alt) ins Freie. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, die mit 26 Mann vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und belüftete danach die Räumlichkeiten. Aufgrund des noch vorliegenden Brandgeruchs verbrachte die Familie die Nacht bei Nachbarn. Die weitere Sachbearbeitung obliegt dem Polizeirevier Hockenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell