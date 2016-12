POL-MA: A6/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

A6/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Dienstagabend kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von insgesamt ca. 100.000,- Euro entstand.

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 23.45 Uhr auf den Auflieger einer vorausfahrenden Sattelzugmaschine auf, die wesentlich langsamer den rechten der drei Fahrstreifen befuhr.

In Folge des Aufpralls schleuderte der Lkw nach links, wo er die Mittelleitplanke aus Beton streifte und stark beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 20-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine hielt wegen des großen Schadens am Auflieger auf dem rechten Fahrstreifen an.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die bei dem Unfall abgerissenen Fahrzeugteile verteilten sich über alle drei Fahrstreifen, so dass diese kurzzeitig voll gesperrt werden mussten. Der Auflieger und der Lkw mussten abgeschleppt werden. Bis zur Reinigung der Fahrbahn und Bergung der Fahrzeuge war bis kurz nach 2 Uhr nur ein Fahrstreifen befahrbar.

