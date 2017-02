POL-KI: 170202.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Geisterfahrt auf der B 76

Kiel (ots) - Am 18. Januar 2017 (Mittwoch), um 01:44 Uhr, stoppten Beamte vom 1. Polizeirevier Kiel einen Falschfahrer auf der B 76 in Höhe des Holsteinverteilers.

Der 84-jährige Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde war kurz zuvor durch andere Verkehrsteilnehmer als sogenannter Geisterfahrer gemeldet worden. Der graue Peugeot 407 sei zunächst auf der B 76 zwischen Elmschenhagen und Kiel in Fahrtrichtung Kiel gefahren. Er habe allerdings die gegenüberliegende Fahrspur befahren, welche eigentlich in Richtung Elmschenhagen führt. Kurz darauf meldeten weitere Verkehrsteilnehmer den Wagen in Höhe des Einkaufszentrums Plaza.

Nach diesem Hinweis konnte das Fahrzeug dann gestoppt und kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten diverse frische Beschädigungen an dem Peugeot fest. Diese stammen angeblich von einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer und der andere Unfallbeteiligte bereits geeinigt hätten.

Auf Grund der Vielzahl der Beschädigungen ist es höchstwahrscheinlich jedoch zu weiteren Unfällen an verschiedenen Örtlichkeiten gekommen.

Der Verkehrsunfalldienst Kiel hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen möglicher Unfälle mit unbekanntem Verursacher im besagten Zeitraum. Außerdem werden Zeugen der Geisterfahrt selbst gesucht. Der Bereich könnte sich auf das Kieler Stadtgebiet und auf dem Kreis Plön erstrecken.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431-1601595 oder unter dem Polizeiruf 110 entgegen.

Finn-Ole Henning

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell