POL-KI: 170130.1 Kiel: Brandstiftung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots) - Am Sonntag, den 29. Januar 2017, brannte ein grüner VW Golf 3 in der Preetzer Straße im Stadtteil Gaarden. Brandbetroffen war in der Hauptsache der Innenraum des Pkw. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Das Fahrzeug war ohne Kennzeichen mittig auf dem Parkplatz der Iltishalle abgestellt worden. Durch eine Zeugenaussage kann die Tatzeit eingegrenzt werden und liegt zwischen 09:06 Uhr und 09:15 Uhr.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern nimmt die Polizei unter 0431-1603333 oder unter dem Polizeiruf 110 entgegen.

Finn-Ole Henning

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell