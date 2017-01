POL-KI: 170125.1 Schwentinental: Rattengift in Fahrradkorb aufgefunden

Schwentinental (ots) - Eine Zeugin meldete sich Dienstagnachmittag bei der Polizei, nachdem sie in einem Fahrradkorb eines Kinderfahrrads in der Eiderstraße mehrere Beutel Rattengift entdeckt hatte. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Frau bemerkte gegen 16 Uhr die Beutel in dem Korb des Kinderrads, das am Fahrradstellplatz des Mehrfamilienhauses in der Eiderstraße 5 abgestellt war. Unklar ist, ob das Gift gezielt oder versehentlich dort abgelegt wurde.

Die Beamten der Polizeistation Schwentinental haben die Beutel sichergestellt und suchen nach Zeugen, die etwas beobachtet haben beziehungsweise nach der Person, die die Beutel möglicherweise versehentlich in den Fahrradkorb gelegt hat, anstatt diese fachgerecht zu entsorgen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04307 / 82 360 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell