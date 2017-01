POL-KI: 170123.2 Kiel: Fahrradunfall unter Drogeneinfluss - Ein Kind leicht verletzt

Kiel (ots) - Am Samstagnachmittag, um 14:22 Uhr, kam es in der Neuen Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten bei dem Radfahrer und in dessen Wohnung Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Ein 25-jähriger Flintbeker befuhr mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Kiel. Kurz vor dem Barkauer Kreuz kollidierte er mit einem 3-jährigen Jungen, der zusammen mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs gewesen war.

Auf die hinzugerufene Polizei machte der polizeibekannte Mann einen benommenen Eindruck. Weiterhin roch er nach Marihuana. Bei einer anschließend richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Person wurden 44 Gramm Marihuana aufgefunden. Zudem konnten bei seiner Wohnanschrift eine kleine Marihuanaplantage mit elf Pflanzen und 50 Gramm Marihuana festgestellt werden.

Nach Entnahme einer Blutprobe und Beschlagnahme der Betäubungsmittel wurde der Mann auf Grund fehlender Haftgründe entlassen. Die eingesetzten Beamten vom 4. Polizeirevier Kiel fertigten eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Das leichtverletzte Kind wurde vorsorglich an ein Kieler Krankenhaus überstellt.

Finn-Ole Henning

