POL-KI: 1701023.1 Schwentinental: Einbruch im Brunsberg - Amtsgericht Kiel erlässt Untersuchungshaftbefehl (Folgemeldung zu 170120.3)

Schwentinental (ots) - Der am Donnerstag nach Einbruch in ein Einfamilienhaus vorläufig festgenommene Mann wurde am Freitagabend von der Kriminalpolizei Plön erkennungsdienstlich behandelt.

Das Amtsgericht Kiel erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl.

Die Überstellung an die Justizvollzugsanstalt Neumünster erfolgte noch am Freitag.

Die Ermittlungen dauern an.

Finn-Ole Henning

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell