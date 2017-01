POL-KI: 170113.1 Kiel: 22-Jähriger nach zwei Raubüberfällen in U-Haft (Folgemeldung zu 170110.2 & 161230.3)

Kiel (ots) - Der 22-Jährige, der Montagabend gemeinsam mit einem Komplizen einen Kiosk in der Hofholzallee überfallen hatte, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter entsprach dem Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft. Aufgrund vorausgegangener Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte er mit einem weiteren bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Mettenhof, den er am 1. Weihnachtsfeiertag begangen hatte, in Verbindung gebracht werden. Die Beweislage war erdrückend, so dass er beide Taten zugab. Ob er für weitere Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

