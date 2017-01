POL-KI: 170111.2 Schwentinental: Polizei sucht verletzten Einbrecher und Zeugen

Schwentinental (ots) - Am 10. Januar brachen zwischen 17:30 und 17:54 Uhr vermutlich zwei Täter in ein Einfamilienhaus in der Preetzer Chaussee in Schwentinental ein. Dabei verletzte sich mindestens einer der Täter und könnte zeitnah ärztliche Hilfe in Anspruch genommen haben beziehungsweise noch nehmen. Die Kriminalpolizei in Plön hält Schnittverletzungen an Händen oder Armen für naheliegend.

Eine Zeugin hatte den Einbruch beobachtet, sich jedoch nicht direkt über 110 an die Polizei gewandt, sondern zunächst Bekannte informiert. Dadurch kam es zu einer vermeidbaren Zeitverzögerung. Wir bitten in solchen Fällen um einen schnellstmöglichen Anruf über den Polizeiruf 110!

Zwei Bürger nahmen die Verfolgung auf. Sie sahen den verfolgten Täter letztmalig im Bereich der Baumschule Petersen in Schwentinental, Preetzer Chaussee 80.

Das Hinzuziehen vieler Streifenwagen und eines Hubschraubers der Bundespolizei führten leider nicht zur Ergreifung der Einbrecher.

Die Kriminalpolizei Plön sucht nun Zeugen. Diese können sich unter 04522/5005-201 bei ihr melden.

