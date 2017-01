POL-KI: 170110.1 Großbarkau: PKW fuhr mit 117 km/h durch Großbarkau

Großbarkau (ots) - Montag haben Beamte des Kieler Bezirksreviers eine Geschwindigkeitsmessung in Großbarkau durchgeführt. Fünf Fahrzeugführer müssen mit Fahrverboten rechnen. Ein Plöner fuhr mit 117 km/h durch die Kontrollstelle - erlaubt sind 50 km/h.

Die Polizisten postierten sich mit ihrem Messgerät im Zeitraum von 13 bis 21 Uhr an der Hauptstraße. Insgesamt 876 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle, 156 waren zu schnell. 20 Fahrer fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, so dass Anzeigen geschrieben wurden. Fünf dieser Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die Fahrer erhalten in den kommenden Tagen schriftliche Bescheide.

Trauriger Spitzenreiter war ein Plöner, der gegen 19:10 Uhr mit 117 km/h durch den Ort fuhr, gefolgt von einem anderen Plöner, der gegen 20:30 Uhr mit gemessenen 109 km/h durch Großbarkau raste. Es erwarten sie Geldbußen in Höhe von 480 bzw. 280 Euro, jeweils zwei Punkte in Flensburg sowie drei bzw. zwei Monate Fahrverbot.

In Zukunft werden weitere Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Plön durchgeführt.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell