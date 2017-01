POL-KI: 170109.3 Kiel: Zeugen gesucht nach versuchtem Überfall auf Spielhalle

Kiel (ots) - Samstagfrüh hat ein unbekannter Mann versucht, eine Spielhalle in Neumühlen-Dietrichsdorf zu überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der 55 Jahre alten Angestellten habe der maskierte Mann sie gegen 05:05 Uhr beim Verlassen der Spielhalle in der Straße Langer Rehm angesprochen und Geld gefordert. Hierbei wurde sie vom Täter gepackt und es kam zu einer kurzen, aber heftigen Rangelei an der Tür. Die Angestellte schrie um Hilfe und konnte ihn eigenen Angaben zufolge zurückschubsen, so dass er ohne Beute über die Nachtigalstraße zu Fuß geflohen sei.

Es soll sich um einen 30-35 Jahre alten, etwa 185 cm großen Mann mit sportlich, kräftiger Figur handeln, der akzentfrei deutsch sprach und mit einer dunklen, blousonförmigen Jacke, einer Jeans und hellen Handschuhen bekleidet gewesen sein soll.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des versuchten Überfalls. Da der Mann die Angestellte offenbar beim Verlassen der Spielhalle abgepasst hat, dürfte er sich bereits vorher im Bereich rund um das Gebäude aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

