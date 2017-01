POL-KI: 170105.1 Kiel: Straßenraub im Stadtteil Hassee - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots) - Am Dienstag, den 03. Januar 2017, ist es in der Straße Wulfsbrook zu einem bewaffneten Raubüberfall zum Nachteil eines Passanten gekommen.

Gegen 23:05 Uhr drängte eine fünfköpfige Personengruppe den 24-jährigen Geschädigten gegenüber der Michaeliskirche in eine Zufahrt. Dort zogen zwei der Personen Messer und verletzten den Geschädigten. Anschließend raubten die Täter Geldbörse und Smartphone. Danach flohen sie unerkannt in verschiedene Richtungen vom Tatort. Teilweise über das an den Weg angrenzende Baugrundstück, teilweise über die Straße Wulfsbrook in Richtung Hamburger Chaussee.

Bei den Tätern soll es sich um fünf Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren handeln, alle um die 175 cm groß. Eine Person soll blonde Haare gehabt haben. Auffällig dabei sei der lange Pony gewesen, der quer durch das Gesicht bis hin zum Kinn getragen wurde. Dieser Täter trug eine Flecktarnhose / "Militärhose". Ein weiterer Täter wurde als dunkelhäutig beschrieben.

Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder der Tätergruppierung machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431-1603333 oder unter dem Polizeiruf 110 entgegen.

Finn-Ole Henning

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell