POL-KI: 170103.3 Kiel: Fahrraddieb leistet Widerstand bei Festnahme

Kiel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Polizeibeamte einen Fahrraddieb festgenommen. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.

Ein Anrufer gab gegen 02:20 Uhr über 110 den Hinweis, als er beobachtet hatte, wie der Mann ein Fahrrad in der Jungmannstraße gestohlen hatte. Im Rahmen der Fahndung gelang Beamten des 1. Reviers die vorläufige Festnahme des 42-jährigen Tatverdächtigen in der Droysenstraße. In der Nähe konnte ein Bolzenschneider sichergestellt werden. Der Mann leistete bei seiner Festnahme Widerstand, bei dem weder er, noch die Polizisten verletzt wurden. Er kam für den Rest der Nacht ins Polizeigewahrsam.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell