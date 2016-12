POL-KI: 161229.3 Kiel: 61-Jährige Opfer eines Handtaschenraubs

Kiel (ots) - Am frühen Mittwochabend haben zwei unbekannte Täter einer 61-Jährigen in Gaarden die Handtasche entrissen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Frau befand sich gegen 18:30 Uhr in der Straße Sandkrug, als die beiden etwa 30 Jahre alten Täter an sie heran traten und ihr die umgehängte Handtasche entrissen. Hierbei stürzte die Frau zu Boden, verletzte sich aber nicht. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß den Sandkrug entlang in Richtung Raaschstraße.

Es soll sich bei den Tätern um ausländische Mitbürger handeln, die dunkel gekleidet und von schlanker Statur waren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell