POL-KI: 161228.4 Kiel: Schließung der Polizeistationen Holtenau und Schilksee steht zum 31.12.2016 an - Bürgersprechstunde wird eingerichtet

Kiel (ots) - Wie bereits bekannt werden zum 31. Dezember 2016 die Polizeistationen in Holtenau und Schilksee endgültig geschlossen. An der polizeilichen Präsenz in den Stadtteilen wird sich jedoch nichts ändern. In Schilksee wird ab Januar zwei Mal wöchentlich eine Bürgersprechstunde stattfinden.

Die beiden Stadtteile im Kieler Norden gehören zum 1. Polizeirevier und werden fortan sowohl von dort, wie auch von der zuständigen Polizeistation Friedrichsort betreut. An der polizeilichen Präsenz in den Stadtteilen wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Die anlassunabhängige Bestreifung, Einsatzwahrnehmung, Präventionsarbeit und die Netzwerkarbeit werden durch ortskundige Beamte gewährleistet.

Ab Januar 2017 werden in Schilksee in der Straße Langenfelde 123c jeweils dienstags (10 Uhr - 12 Uhr) und freitags (14 Uhr - 16 Uhr) Bürgersprechstunden der Polizei angeboten. Die bisherigen Bürgersprechstunden in der Polizeistation Holtenau entfallen.

Falls Bürger aus Schilksee oder Holtenau direkten Kontakt zur Polizei wünschen, ist die Polizeistation Friedrichsort in der Fritz-Reuter-Straße 94 unter 0431 / 160 1172 erreichbar. Das 1. Polizeirevier in der Düppelstraße 23 ist unter 0431 / 160 1110 erreichbar. Sollten Bürger nicht in der Lage sein, selbst auf der Dienststelle zu erscheinen, ist es nach vorheriger Absprache möglich, dass die Beamten die Bürger zu Hause aufsuchen. In dringenden Fällen gilt ohnehin der Polizeiruf 110.

