POL-KI: 161228.2 Schellhorn: Schaf offenbar von Hund gerissen

Schellhorn (ots) - Mittwochmorgen wurde auf der Polizeistation Preetz angezeigt, dass vergangenen Freitagnachmittag offenbar ein Hund ein Schaf in Schellhorn gerissen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie Freitag zwischen 16 und 17 Uhr ein dunkler Hund bellend auf den Koppelverbund am Klinkredder gelaufen sei. Der Hundehalter soll am Koppeltor gestanden und seinen Hund zurückgerufen haben. Anschließend wurde das schwer verletzte Schaf aufgefunden, es musste am Samstag aufgrund der schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit ist es möglich, dass der Hundehalter nicht mitbekommen hat, dass sein Hund das Schaf angegriffen hat.

Die Polizei sucht nach dem Hundehalter beziehungsweise weiteren Zeugen. Die Preetzer Beamten sind unter 04342 / 10 770 erreichbar.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell