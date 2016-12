POL-KI: 161227.3 Kiel: PKW fährt in ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr

Kiel (ots) - Am Dienstag, den 27. Dezember, stieß gegen 00:15 Uhr auf dem Ostring in Kiel-Gaarden ein 23-jähriger Mann mit einem Drehleiterfahrzeug der Berufsfeuerwehr Kiel zusammen. Kurz hinter der Zufahrt zur Oldenburger Straße mit Fahrtrichtung B 76 soll ein 52-jähriger Feuerwehrmann versucht haben, mit dem Feuerwehrfahrzeug bei eingeschaltetem Blaulicht nach links abzubiegen, um in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu wenden. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Der Fahrer des Ford Fiesta wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Die Schuldfrage wird nun geklärt werden müssen.

Die Fahrerlaubnis des 23-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft vorläufig beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet. Der PKW wurde auf dem Betriebshof gesichert. Die Schadenshöhe an dem Feuerwehrwagen soll sich auf rund 50.000,- Euro, an dem PKW auf rund 2500,- Euro belaufen. Der Polizeieinsatz war nach einer Stunde wieder beendet.

