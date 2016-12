POL-KI: 161227.2 Preetz: Gullydeckel angehoben und auf Straße liegen gelassen - Polizei sucht Zeugen

Preetz (ots) - Am 25. Dezember teilte eine 64-jährige Frau gegen 03:45 Uhr mit, dass sie mit ihrem PKW in der Straße "Garnkorb" über einen herausgehobenen Gullydeckel gefahren sei und ihren Wagen dabei beschädigt habe. Als die Polizei vor Ort eintraf fuhr ein weiterer PKW über den Deckel und wurde dabei ebenfalls leicht beschädigt. Die Beamten verschlossen den Schacht daraufhin unverzüglich. Zur Schadenshöhe kann derzeit nichts gesagt werden. Es ist nicht bekannt, wer für diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich ist. Die Polizei bittet aus diesem Grund mögliche Zeugen, sich unter 04342-10770 direkt mit ihr in Verbindung zu setzen.

Oliver Pohl

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell