POL-KI: 161222.1 Kiel: Zweimal Straßenraub in Gaarden - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots) - Am Dienstagabend zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr war es in der Sörensenstraße zu einem Handtaschenraub gekommen. Zu einem versuchten Straßenraub war es kurze Zeit später, gegen 21:20 Uhr, in der Kaiserstraße gekommen. In beiden Fällen gelang dem Täter die Flucht.

Eine 38-jährige Kielerin wurde in der Sörensenstraße von einer männlichen Person verfolgt, bedroht und aufgefordert, ihre Handtasche auszuhändigen. Der Täter flüchtete daraufhin mit der Handtasche über die Sörensenstraße in Richtung Hofstraße. Die leere und herrenlose Handtasche wurde gegen 21:00 Uhr auf dem Dach eines in der Elisabethstraße geparkten Pkw aufgefunden. Sie wurde anschließend bei dem 4. Polizeirevier Kiel abgegeben.

Kurze Zeit später wurde ein 63-jähriger Kieler im Bereich der Kaiserstraße ebenfalls verfolgt, bedroht und schließlich sogar zu Boden geschubst. Da er keine Wertgegenstände mit sich führte, flüchtete der Täter ohne Raubgut in Richtung Jägerstraße/Elisabethstraße.

Der Handtaschenräuber wurde wie folgt beschrieben: männlich - 170 cm bis 175 cm groß - 20 bis 25 Jahre alt - leichter Bartwuchs um den Mund mit stoppeligen Wangen - südländischer Typ - sprach akzentfrei Deutsch - lockige schwarze Haare - schwarze Strickmütze - rötliche Jacke - zwei übereinander getragene Kapuzenpullis (einer davon blau) - Jeans - auffallend großer Rucksack (Wanderrucksack)

Der Täter des versuchten Raubes wurde wie folgt beschrieben: männlich - ca. 20 Jahre alt - 170 cm bis 175 cm groß - schlanke Figur - vermutlich Deutscher - Bartflaum - dunkle Bekleidung (Kapuze über den Kopf gezogen)

Die Kriminalpolizei Kiel hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zu den beiden Taten oder zur Ablage der Handtasche gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0431-160-3322 zu melden.

Die Polizei rät Opfern oder Zeugen von Straftaten umgehend den Polizeiruf 110 zu informieren. Dadurch sind zeitnahe Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe gewährleistet.

