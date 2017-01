FW-IZ: 1. Feuerwehrmitgliedsausweis mit Vorteilsaktion geht an den Start!

1 weiterer Medieninhalt

Steinburg (ots) - Im Rahmen einer kleinen Feierstunde konnte die Kreiswehrführung am 29.12. im Beisein von Vertretern der Vorteilspartner, dem Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes und mehrerer Pressevertreter die ersten Mitgliedsausweise an Angehörige der Feuerwehr Münsterdorf ausgeben.

Die Novellierung des offiziellen Feuerwehr-Dienstausweises von 1969, verbunden mit der Überführung in das zeitgemäße Scheckkartenformat, ist seit mehreren Jahren Wunsch des KFV und seiner Mitglieder. Leider zeichnet sich hierfür von Seiten des Landes Schleswig-Holstein bis dato keine Lösung ab.

Zudem hören wir immer wieder etwas von der sogenannten "Ehrenamtskarte" - auf Bundes- und Landesebene als Idee für Mitgliederwerbung und -erhalt - doch was kommt an der Basis wirklich an...? Auf Bestreben des Feuerwehrausschusses hat Kreiswehrführer Frank Raether erste potentielle Partner für eine Vorteilsaktion gewinnen können.

Um dem Wunsch nach einem zeitgemäßen Mitgliedsnachweis zu entsprechen und den Feuerwehrangehörigen zeitgleich den Zugang zu, als Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements gewährten, Vorteilen zu ermöglichen, hat der Kreisfeuerwehrverband einen einheitlichen Mitgliedsausweis entwickelt.

Kreiswehrführer Frank Raether freut sich, dass bereits heute sieben Unternehmen an der Vorteilsaktion beteiligen und sich damit bereit erklärt haben etwas als "Dankeschön" an alle Feuerwehrfrauen und -männer zurück zu geben.

Für die Anwesenden Unternehmensvertreter Martin Dethlefsen (hagebaucentrum Dethlefsen, Kellinghusen), Olaf Reese (Reese Modehäuser, Wilster) und Stefan Hess (TopFIt Sportstudio, Itzehoe) war sofort klar, dass Sie sich an der Aktion beteiligen um sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten zu bedanken.

Auch Wehrführer Matthias Pokriefke begrüßt die Mitgliedsausweise und die damit verbundene Vorteilsaktion. Erstmals erhält hat das einzelne Feuerwehrmitglied einen individuellen Vorteil.

Die Verteilung der weiteren Mitgliedsausweise an die Feuerwehren durch den Kreisfeuerwehrverband erfolgt auf den Jahreshauptversammlungen der Wehren.

Die rund 3.900 Angehörigen unserer 102 Feuerwehren im Kreis Steinburg sind ehrenamtlich und damit unentgeltlich für das Allgemeinwohl und die Sicherheit der Bürger tätig. Sie stehen 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr freiwillig auf Abruf bereit, um durch schnelle, kompetente und zuverlässige Hilfe für die Sicherheit der Bewohner unseres Kreises zu sorgen. Sie sind damit Garant für ein flächendeckendes Gefahrenabwehrsystem in unserer Region. Die Feuerwehren im Kreis Steinburg leisten jährlich ca. 1800 Einsätze. Sie leisten damit einen volks- und betriebswirtschaftlich unbezahlbaren Dienst an unserer Gesellschaft. Über 600 Jugendliche bereiten sich in der Jugendabteilung auf ihren zukünftigen Dienst in den Einsatzabteilungen unserer Feuerwehren vor.

Weitere Informationen zu den von den teilnehmenden Firmen gewährten Vorteilen auf www.kfv-steinburg.de

Bislang teilnehmende Firmen: hagebaucentrum Dethlefsen GmbH - Kellinghusen Möbelhaus Wolfsteller - Wilster Das kleine Wölflein - Wilster Modehäuser Reese - Wilster TopFit Sportstudio - Itzehoe Burger King - Itzehoe Knutzen Wohnen GmbH - Itzehoe

