POL-D: Straßenraub in Benrath - 80-Jähriger überfallen - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - Straßenraub in Benrath - 80-Jähriger überfallen - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Mittwoch, 9. August 2017, 1.50 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubgeschehens aus der vergangenen Nacht am S-Bahnhof in Benrath. Bei der Verfolgung der Täter verletzte sich der 80-jährige Geschädigte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach den unbekannten Räubern wird gefahndet.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei verließ der 80-jährige Geschädigte die S6 am Benrather Bahnhof. Am Abgang wurde er von drei Männern angesprochen, die er jedoch zunächst nicht verstand. Plötzlich wurde er von hinten umklammert. Anschließend entwendeten ihm die drei Täter gemeinschaftlich seine Umhängetasche mit Bargeld und persönlichen Gegenständen. Im Anschluss flüchteten die Personen den Abgang hinunter auf die Heubesstraße und weiter in Richtung Hildener Straße. Der Geschädigte verfolgte die Täter, stürzte jedoch im Tunnel und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen wurde verständigt.

Er beschreibt die Männer wie folgt: Alle zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von schmaler Statur. Sie hatten alle dunkle kurze Haare. Keinen Bart, keine Brillen oder sonstige Auffälligkeiten. Sie waren dunkel gekleidet. Nach Angaben des Geschädigten hatten sie ein süd- bzw. ausländisches Erscheinungsbild.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurden mehrere verdächtige Personen überprüft. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Tatbeute konnte nicht gefunden werden.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

