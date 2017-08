POL-D: Goch - A 57 - Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Goch - A 57 - Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Montag, 7. August 2017, 16.55 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 57 Jahre alte Frau aus Goch am Montagnachmittag, gegen 16.55 Uhr, mit ihrem Toyota auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Kleve überholte sie einen Sattelzug (28 Jahre alter Fahrer aus Litauen). Danach lenkte sie ihr Auto nach rechts, um direkt in die Ausfahrt Kleve zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Sattelzug. Der 28-Jährige Fahrer hatte noch versucht durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund der Kollision geriet der Toyota ins Schleudern, durchbrach die Aufhängung des Ausfahrtschildes, überschlug sich in der Folge und geriet in den circa vier Meter tiefen Hang, wo der Wagen stehen blieb. Dabei erlitt die 57-Jährige Verletzungen, die eine stationäre Versorgung in einem Krankenhaus in Kleve erforderte. Der Schaden wird über 10.000 Euro geschätzt.

