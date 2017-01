POL-D: Bilk: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - 41-Jährige leicht verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots) - Bilk: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - 41-Jährige leicht verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Montag, 30. Januar 2017, 7.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen auf der Aachener Straße/Südring ereignet hat.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei lief eine 41 Jahre alte Frau über die Aachener Straße/Südring, um an der dortigen Haltestelle in die Bahn der Linie U 72 in Fahrtrichtung Innenstadt einzusteigen. Als sie die Straße bei grünlichtzeigender Fußgängerampel überquerte, wurde sie von einem roten Kleinwagen erfasst. Die Frau stürzte in der Folge auf die Straße. Die Fahrerin oder der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese fuhr zunächst mit der Bahn bis zur Schadowstraße und alarmierte von dort die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die 41-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie behandelt wurde.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben und/oder Angaben zum flüchtigen roten Kleinwagen und/oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können, sich unter Telefon 0211-8700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell