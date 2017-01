POL-D: Dealer mit 96 Verkaufstütchen Marihuana aufgeflogen - Festnahme - Haftrichter

1 weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots) - Dealer mit 96 Verkaufstütchen Marihuana aufgeflogen - Festnahme - Haftrichter

Beamte des Einsatztrupp PRIOS* konnten gestern Abend einen 25-jährigen Dealer am Düsseldorfer Hauptbahnhof "auffliegen lassen". Der Mann leistete bei seiner Festnahme Widerstand und musste gefesselt werden. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 96 Verkaufstütchen (Druckverschlussbeutel) und Dealgeld (mehrere 10- und 20- Euro Scheine). Der polizeibekannte Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 20 Uhr wurde der 25-jährige Verdächtige im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes durch Beamte des Einsatztrupp PRIOS beobachtet, wie er Betäubungsmittel an einen 24-Jährigen verkaufte. Daraufhin sollten beide Personen kontrolliert werden. Der 25-Jährige versuchte nun zu flüchten und leistete dabei Widerstand. Schließlich konnte er überwältigt und gefesselt werden. Bei der Durchsuchung der Person wurden insgesamt 96 Druckverschlusstüten mit Marihuana und Bargeld in dealertypischer Stückelung aufgefunden. Die Wohnung des Beschuldigten in Benrath wurde auf richterliche Anordnung ebenfalls durchsucht. Hierbei wurden bei einem Mitbewohner weitere Betäubungsmittel aufgefunden, die der Tatverdächtige verkauft hatte. Außerdem sechs Handys. Gegen den Mitbewohner wird nun ebenfalls ermittelt. Der 25-Jährige wird heute Nachmittag wegen Handels mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln dem Haftrichter vorgeführt.

*Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell