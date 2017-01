POL-D: Gegen Tür geprallt - Unfall mit Pedelec in Wersten - 56-jähriger Zweiradfahrer stürzte schwer

Düsseldorf (ots) - Gegen Tür geprallt - Unfall mit Pedelec in Wersten - 56-jähriger Zweiradfahrer stürzte schwer

Dienstag, 24. Januar 2017, 14.35 Uhr

Bei einem Sturz mit seinem Pedelec verletzte sich gestern Nachmittag in Wersten ein 56-Jähriger aus Oberhausen schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand nicht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der 56-Jährige zur Unfallzeit mit seinem Pedelec auf der Kölner Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Ellbruchstraße öffnete die Fahrerin (27 Jahre) eines geparkten Porsche leicht die Fahrertür. Der Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit der Tür und stürzte schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell