POL-D: Mönchengladbach - Alleinunfall im Autobahnkreuz Wanlo - Lkw-Fahrer schwer verletzt - Tangente Richtung Koblenz noch gesperrt

Düsseldorf (ots) - Ohne Beteiligung Dritter verunglückte heute in den frühen Morgenstunden ein Lkw-Fahrer im Autobahnkreuz Wanlo und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Bergung des Lasters gestaltet sich schwierig und kann noch bis in den Nachmittag hinein andauern.

Den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf zufolge befuhr gegen 5.15 Uhr ein 32-jähriger Dortmunder mit seinem Sattelzug die A 46 in Richtung Heinsberg. Im Autobahnkreuz Wanlo beabsichtigte er auf die A 61 in Richtung Koblenz zu wechseln. Zu Beginn der Tangente verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über das Gespann. Er versuchte noch sein Fahrzeug abzubremsen und nach rechts in Richtung Fahrbahnmitte zu lenken. Dabei kippte der gesamte Sattelzug auf die linke Fahrzeugseite und riss mehrere Teilstücke der Schutzplanke nieder, ehe er auf der Seite liegend zum Stehen kam.

Die aufwendigen und langwierigen Bergungsarbeiten dauern nach wie vor an und könnten noch bis in den späten Nachmittag hinein gehen. In dieser Zeit bleibt die Tangente gesperrt. Der Berufskraftfahrer wurde schwer verletzt und verbleibt im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell