POL-D: Wohnungseinbrecher in Stockum gefasst - Beute sichergestellt

Düsseldorf (ots) - Den richtigen Riecher bewiesen gestern Nachmittag die Beamten des zivilen Einsatztrupps im Düsseldorfer Norden, als sie sich an die Fersen eines verdächtigen Duos hefteten. Die beiden Männer konnten nach kurzer Observation festgenommen werden. Sie waren zuvor in ein Haus in Stockum eingestiegen.

Um kurz vor 18 Uhr bestreiften die Beamten des "ET Nord" den Stadtteil Stockum, als ihnen auf dem Sandweg zwei Männer auffielen, die ihrem Verhalten und äußeren Erscheinungsbild nach offensichtlich nicht in die Wohngegend passten. Kurzerhand entschlossen sich die Polizisten das Duo zu observieren. In einem kurzen unbeobachteten Moment nahmen die Fahnder ein Klirren auf dem Schlehenweg war. Zusammen mit weiteren Einsatzkräften des Wachdienstes wurde das betroffene Grundstück umstellt. Nur wenige Minuten später verließen die zuvor beobachteten Personen über ein verschlossenes Tor das Gelände und entfernten sich zurück in Richtung Sandweg. Nach kurzer Verfolgung konnten die Tatverdächtigen gestellt und überwältigt werden. In einem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten die Beute (u. a. Schmuck), welche die beiden Einbrecher (36 und 34 Jahre) vom Balkan in dem Einfamilienhaus am Schlehenweg gemacht hatten. Sie werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

