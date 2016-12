POL-D: Polizeieinsatz in Flingern und in Oberbilk - Beamte nehmen sechs Verdächtige fest - Maßnahmen dauern an

Düsseldorf (ots) - Seit heute Morgen führt das Kriminalkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei Ermittlungen in Oberbilk wegen des Verdachts waffenrechtlicher Verstöße. Im Laufe des Tages verdichteten sich Hinweise auf ein Objekt und eine Wohnung in dem Stadtteil. Die Festnahmen erfolgten anschließend im Bereich des Höherwegs und in Unterbilk. Anschlussmaßnahmen im Bereich einer Wohnung an der Ellerstraße führten nicht zu Festnahmen. Die Maßnahmen verliefen ohne Zwischenfälle. Verletzt wurde niemand. Die Personen (Männer im Alter von 25 bis 28 Jahren) werden derzeit im Polizeipräsidium vernommen. Die Ermittlungen und die Maßnahmen dauern an.

Es wird morgen nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell