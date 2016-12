POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin - Donnerstag, 22. Dezember 2016, 15 Uhr - Videobeobachtung wird ausgeweitet - Polizeipräsident Norbert Wesseler stellt neue Kamerastandorte vor

Düsseldorf (ots) - Einladung zum Presse- und Fototermin

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 15 Uhr Treffpunkt: Düsseldorf-Altstadt, Burgplatz

Videobeobachtung wird ausgeweitet - Polizeipräsident Norbert Wesseler stellt neue Kamerastandorte vor

Fünf zusätzliche Kameras an neuen Standorten, Burgplatz und Kurze Straße, werden ab sofort in Betrieb genommen und ergänzen die schon bestehende Videobeobachtung entlang der Bolkerstraße.

"Ich bin sehr zufrieden, dass wir den eng gesteckten Zeitplan einhalten konnten und noch vor Silvester die Kameras in Betrieb nehmen können. Die Videobeobachtung an Kriminalitätsbrennpunkten ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserem Konzept zur frühzeitigen Intervention", so Polizeipräsident Norbert Wesseler.

Zusammen mit dem Leiter der Polizeiinspektion Mitte, Polizeidirektor Jürgen Bielor sowie Polizeirat Thorsten Fleiß möchte Ihnen Herr Wesseler die neuen Standorte zeigen und im weiteren Verlauf Informationen zur Videoerweiterung geben.

