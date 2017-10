POL-LIP: Oerlinghausen. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen erfolgte ein Einbruchsversuch in ein Reihenhaus am Gerhart-Hauptmann-Weg. Ein bislang unbekannter Täter versuchte durch eines der Fenster in das Gebäude einzusteigen, hatte aber keinen Erfolg damit. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass er aus anderen Gründen verschwand. Wer etwas in der Sache beobachtet hat oder aber sonst Hinweise in dem Zusammenhang geben kann, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK in Detmold zu melden.

