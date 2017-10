POL-LIP: Lage. Fallrohre gestohlen.

Lippe (ots) - Aus dem Lagenser Stadtgebiet sind mehrere Diebstähle von Regenfallrohren gemeldet worden. Unbekannte Diebe haben zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag entsprechendes Material von einer Kirche an der Bandelstraße (2 Fälle), einem Gebäude in der Pirolstraße und von einem Haus "In der Bülte" abgebaut und mitgenommen. Die zwei letztgenannten Taten wurden in der Nacht zu Montag begangen. Wem verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen sind, der wird gebeten sich unter 05232 / 95950 an die Lagenser Kripo zu wenden.

