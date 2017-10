POL-LIP: Lemgo. Geschäftseinbruch.

Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende ist in ein Bekleidungsgeschäft an der Mittelstraße, Nähe der Einmündung Kramerstraße, eingebrochen worden. Nachdem sich der oder die Täter unter Anwendung von Werkzeug Zugang verschafft hatten, suchten sie in den Büroräumen nach Beute. Die Täter nahmen fast die komplette Ware (Bekleidung) mit und richteten dadurch einen Vermögenschaden im mittleren fünfstelligen Bereich an. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, nimmt das KK Lemgo unter 05261 / 9330 entgegen.

