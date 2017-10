Lippe (ots) - Im Rahmen der Aktionswoche gegen den Wohnungseinbruchsdiebstahl informieren die Spezialisten der Polizei Lippe vom 9. bis zum 13. Oktober 2017 in den Räumlichkeiten der Sparkasse in der Detmolder Paulinenstraße (wir berichteten). Am Mittwoch (11. Oktober) stehen Fachberater der Polizei erneut zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung. An diesem Tage präsentiert sich darüber hinaus unter dem Motto "Löschen leicht gemacht" auch die Feuerwehr mit einigen Übungen, so dass Sie die Möglichkeit haben, sich in Sachen Brandschutz ausreichend informieren zu können.

