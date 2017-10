POL-LIP: Kalletal-Lüdenhausen. Rollerfahrer verletzt.

Lippe (ots) - Auf Grund eines kurzzeitigen Schwächeanfalls geriet der 57-jährige Fahrer eines Rollers am Sonntagabend in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann aus Herford. Er musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Gegen 17:15 Uhr befuhr der Herforder mit seinem Roller die Lüerdisser Straße in Richtung Lemgo. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er mit dem Audi einer 56-jährigen Frau aus Barntrup, die unverletzt blieb. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5051

Fax: 05231 / 609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell