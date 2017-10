POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots) - Unbekannte versuchten am Sonntagabend, zwischen 18:30 Uhr und 22 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße einzudringen. An einem Fenster richteten die Täter Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro an. Das Fenster hielt den Hebelversuchen jedoch stand, so dass die Täter nicht in das Haus gelangten. Hinweise zum Einbruchversuch oder Ihre verdächtigen Wahrnehmungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

