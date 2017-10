POL-LIP: Kreis Lippe / Detmold. Polizei informiert auch am Dienstag zum Thema Einbruchschutz.

Lippe (ots) - Im Rahmen der Aktionswoche gegen den Wohnungseinbruchsdiebstahl, informieren die Spezialisten der Polizei Lippe vom 9. bis zum 13. Oktober 2017 in den Räumlichkeiten der Sparkasse in der Detmolder Paulinenstraße (Wir berichteten). Am Dienstag (10. Oktober) informieren die Fachberater der Polizei zum Thema Fördermittel. Hier erfahren Sie, in welcher Form der Staat finanzielle Unterstützung beim Thema Einbruchschutz leistet. Diese Förderleistungen wurden für Bürgerinnen und Bürgere noch einmal verbessert. Informieren Sie sich dazu am Dienstag in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr.

