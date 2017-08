POL-LIP: Strohtransporter umgestürzt

Lippe (ots) - 32791 Lage - (ho) Am Mittwochabend gegen 18 Uhr kam es auf der Lemgoer Straße in Höhe des Gutes Böckhaus zu einem spektakulären Unfall. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Lemgo überholte in Fahrtrichtung Lage in einem Zuge 3 vor ihm fahrende Fahrzeuge. Bei dem vorderen Fahrzeug handelte es sich um einen Trecker mit zwei Anhängern, die Stroh geladen hatten. Dieser Trecker bog während des Überholmanövers nach links ab und kollidierte dadurch mit dem von hinten kommenden Überholer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 71-jährige Treckerfahrer aus Lemgo und beide PKW-Insassen leicht verletzt. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig, weil der beteiligte PKW unter dem ersten Anhänger des Treckers eingeklemmt wurde. Deshalb musste der Anhänger zunächst entladen und gesichert werden. Die Bundesstraße 66 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Lage einseitig gesperrte werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 30000 Euro.

