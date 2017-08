POL-LIP: Bad Salzuflen. Geschädigter unbekannt.

Lippe (ots) - Auf dem Parkplatz einer "Fressnapf-Filiale" in der Hoffmannstraße hat eine 69-Jährige am Dienstag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Mercedes beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr. Die 69-Jährige wartete zunächst an der Unfallstelle, fuhr aber dann zur Polizeiwache, um den Schaden dort zu melden. Als man dann gemeinsam zur Unfallstelle zurück fuhr, war der beschädigte Wagen nicht mehr dort. Es soll sich um einen silberfarbenen Mercedes mit LIP-Kennzeichen gehandelt haben, der hinten links Beschädigungen aufweisen müsste. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell