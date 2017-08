POL-LIP: Leopoldshöhe. Zeugen beobachteten Kollision.

Lippe (ots) - Auf dem Aldi-Parkplatz an der Hauptstraße in Asemissen haben Zeugen am Dienstag eine Kollision beobachtet und die Polizei informiert, nachdem sich der Verursacher entfernt hat. Zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr wurde ein silberfarbenes Fahrzeug mit BI-Kennzeichen beobachtet, dessen Fahrer einen geparkten Fiat beschädigte und anschließend verschwand. Das Verursacherfahrzeug müsste bei der Kollision Schäden hinten rechts davon getragen haben. Der Fahrer soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein und kurz Haare haben. Die Schadenshöhe am Fiat liegt bei 500 Euro. Weitere Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell