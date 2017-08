POL-LIP: Lemgo. Kotflügel und Stoßstange erwischt.

Lippe (ots) - Bei einer Kollision auf dem öffentlichen Parkplatz an der "Neue Torstraße" ist am Montag, zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr, ein roter Renault Twingo beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte den geparkten Wagen vorne rechts und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne für den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro aufzukommen. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330.

