POL-LIP: Detmold. Außenspiegel kaputt.

Lippe (ots) - In einer Parkbucht in der Georgstraße, Höhe Hausnummer 31, ist am Dienstag ein Audi beschädigt worden. Ein Verursacher hat sich bislang nicht genmeldet. Der graue Wagen stand dort von 09.15 Uhr bis gegen 13.00 Uhr, als dessen linker Außenspiegel durch ein vorbei fahrendes Fahrzeug "abrasiert" wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

