POL-LIP: Detmold. 2.000 Euro Sachschaden.

Lippe (ots) - Auf einem Parkplatz im Friedenstal, Ecke Untere Schanze, in Heiligenkirchen ist am Dienstag eine graue Mercedes B-Klasse beschädigt worden. Der Wagen mit einer französischen Zulassung stand dort von 11.30 Uhr bis 14.15 Uhr, als er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug berührt wurde, dessen Fahrer oder Fahrerin sich anschließend nicht gemeldet hat. Die Schadenshöhe liegt bei 2.000 Euro. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

